Tragedia in strada | si accascia mentre è alla guida e muore

Una tragedia improvvisa scuote Acerra: un uomo di 68 anni perde la vita a causa di un malore mentre era alla guida del suo scooter elettrico. Un istante fatale che ha spezzato una vita nel cuore del centro storico, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. La comunità si stringe attorno ai familiari di questa vittima innocente, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica scomparsa.

Tragedia ad Acerra dove, ieri,¬†un uomo di 68 anni √® morto improvvisamente mentre percorreva le strade del centro storico a bordo del suo scooter elettrico. Un malore improvviso lo ha colpito senza preavviso, spegnendone la vita nel giro di pochi attimi. La tragedia si √® consumata a pochi metri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

