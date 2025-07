Retegui e gli Arabi | l’Atalanta non scende a patti avendo le idee molto chiare sulla trattativa

L'Atalanta si conferma ferma e decisa nella trattativa per Mateo Retegui, rifiutando con fermezza le avances degli arabi. La squadra bergamasca ha idee chiare e non intende scendere a patti, mantenendo alta la propria valutazione del giocatore. La situazione si fa sempre più intricata, tra offerte di mercato e possibili alternative: quali saranno le prossime mosse? La risposta, ora, dipende dalla strategia della società nerazzurra.

Retegui e gli Arabi. La situazione attuale in casa Atalanta in ottica calciomercato tra offerte, richieste e possibili sostituti Uno dei temi di mercato che l'Atalanta sta trattando in questo momento è sicuramente Mateo Retegui e quelle sirene arabe che negli ultimi giorni lo stanno corteggiando (e non poco).

Atalanta, la decisione sul futuro di Retegui: le ultime novità - L’attenzione si accende sul futuro di Matteo Retegui, protagonista di una stagione stellare con l’Atalanta, culminata con 25 gol.

L’Al-Qadsiah ci prova per Retegui, mettendo sul piatto circa 40 milioni di euro. Offerta congrua per il cartellino del centravanti nerazzurro? Sull’attaccante dell’Atalanta c’è anche il Milan. ? Vai su Facebook

Retegui lascia l'Atalanta? L'interesse del Milan, l'offerta dall'Arabia e la posizione del club sulla cessione dell'attaccante; La rimonta in casa dell'Atalanta fa sognare il Napoli: Lukaku regala a Conte il primo posto a +6; Fabinho non può trasferirsi in Arabia per colpa dei cani: il calciatore non scende a compromessi.

Retegui, a 60 si chiude. E se parte, arriva Lucca - Il mercato estivo entra nel vivo e l’Atalanta si prepara a una possibile partenza di Mateo Retegui, protagonista della scorsa stagione come capocannoniere. Segnala calcioatalanta.it