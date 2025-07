Lotta alla depressione nel ricordo di Fiorella Fabiola | un convegno all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli

Si è svolta presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano – l'ottava edizione del convegno di sensibilizzazione sulla depressione intitolato " Un pensiero per Fiorella Fabiola ". Ideato e diretto dalla giornalista e conduttrice Magda Mancuso, l'evento ha visto la partecipazione di professionisti di alto livello nel settore "Salute", impegnati a diffondere una corretta e efficace informazione sulla depressione. «La lotta alla depressione e il supporto alle persone in difficoltà sono sfide che riguardano tutti», ha dichiarato Magda Mancuso. L'obiettivo principale del convegno è stato quello di contrastare l'indifferenza e promuovere un dialogo costruttivo tra addetti ai lavori e società civile, affinché si possa coinvolgere attivamente chi si trova in difficoltà, spesso chiuso in sé stesso e a rischio di rifiutare la vita.

