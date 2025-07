Weah Marsiglia Tuttosport fumata bianca a un passo! Tutte le cifre e i dettagli del possibile affare con la Juventus

Il calciomercato si infiamma: Timothy Weah è ormai a un passo dal trasferirsi al Marsiglia, secondo Tuttosport. La trattativa tra il club francese e la Juventus sembra in dirittura d’arrivo, con dettagli e cifre che fanno sognare i tifosi. Un affare che potrebbe cambiare gli equilibri di mercato, offrendo nuove emozioni e aspettative. Scopriamo insieme tutte le curiosità e gli approfondimenti di questa operazione che tiene con il fiato sospeso gli appassionati.

Weah Marsiglia (Tuttosport), fumata bianca a un passo! Tutte le cifre e i dettagli del possibile affare messo in piedi tra il club francese e la Juventus. Timothy Weah è a un passo dal trasferirsi al Marsiglia, come riportato da Tuttosport. Il club francese ha proposto all'attaccante statunitense un contratto fino al 2030, con uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione, una cifra che soddisfa le sue richieste economiche. L'accordo tra il giocatore e il Marsiglia sembra essere ormai in fase avanzata, e la trattativa potrebbe concludersi nelle prossime ore. La Juventus, che ha acquistato Weah dalla Lille due anni fa, ha sempre ritenuto il giocatore un profilo interessante per il suo reparto offensivo.

