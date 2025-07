Coppia molto amata di Uomini e Donne si lascia | Ha scelto lei cosa è successo

Una coppia amatissima di Uomini e Donne, che aveva conquistato il cuore dei fan, si sta sciogliendo: questa volta, a scegliere di lasciarsi è stata lei. La loro storia, nata tra sorrisi e promesse, sembra giunta al capitolo finale. Dopo anni di passione e attese, il lieto fine si trasforma in un nuovo inizio... o in un addio definitivo. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le reazioni dei protagonisti.

Sembra sia giunta al capolinea un’altra coppia nata durante l’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. I protagonisti di questa indiscrezione sono due esponenti del Trono Over su cui il pubblico aveva puntato e sognato tanto. Nello specifico, stiamo parlando di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. Le grandi speranze maturate su Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. Dopo anni e anni trascorsi all’interno dello studio di Uomini e Donne nella vana speranza di incontrare un uomo in grado di coronare il suo desiderio di trovare l’amore, Barbara De Santi sembrava essere riuscita nel suo intento. La dama, infatti, a chiusura dell’edizione di quest’anno di UeD aveva conosciuto Ruggiero D’Andrea. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Coppia molto amata di Uomini e Donne si lascia: “Ha scelto lei” cosa è successo

