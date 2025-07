Fumetti e Popcorn | Aperitivo col fumetto italiano si tinge di mistero

novel che unisce arte e suspense, trasportandoci in un’atmosfera avvolgente e misteriosa. Durante questi incontri, tra snack e risate, i lettori avranno l’opportunità di scoprire talenti emergenti e storie affascinanti, tra fumetti italiani che svelano segreti e emozioni. Preparatevi a vivere un’esperienza unica dove il gusto si mescola alla passione per il graphic novel.

In occasione del ciclo di appuntamenti Aperitivo col fumetto italiano della rassegna Fumetti e Popcorn, la neonata realtà editoriale pisana dedita ai fumetti, Baya Comics, presenterà la sua ultima uscita: Il padiglione sulle dune, realizzata da due firme d’eccellenza: Lise e Talami. La graphic. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

