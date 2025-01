Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Palermo-Pisa

, 30 gennaio 2025 - Dopo la vittoria in inferiorità numerica contro la Salernitana, la truppa nerazzurra è pronta nuovamente a dare battaglia. Ecco iper non. TURNO DI SCONTRI - Altro turno di importanti scontri in alta quota. I nerazzurri e il Sassuolo, sulla carta, hanno le partite più difficili. Un successo contro ilnell'anticipo potrebbe proiettare la squadra di Inzaghi momentaneamente al primo posto in solitaria, aspettando i neroverdi. Il giorno dopo infatti si gioca Sassuolo-Juve Stabia, ma ci sarà anche Cittadella-Spezia, con la squadra di D'Angelo pronta a proseguire dopo lo splendido successo contro i ragazzi di Grosso.OUT MARIN E TRAMONI - Inzaghi dovrà rinunciare a due uomini chiave. Mancheranno infatti sia Marius Marin, squalificato per due turni, che salterà anche la gara con il Cittadella, sia Matteo Tramoni, ancora fuori dai radar per infortunio e in dubbio ancora per il prossimo match.