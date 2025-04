La storia di Ermal Meta e delle sue figlie adottive

Ermal Meta. Ermal Meta e la sua dolce famiglia: un amore che supera le distanze su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La storia di Ermal Meta e delle sue figlie adottive Leggi su Donnemagazine.it Un viaggio emozionante tra adozioni e nuovi inizi per il cantantee la sua dolce famiglia: un amore che supera le distanze su Donne Magazine.

Ermal Meta era già papà, la storia delle figlie segrete adottate in Albania: “Presto a casa mia” - Circa un anno fa, Ermal Meta è diventato papà della piccola Fortuna, frutto dell’unione con la compagna Chiara Sturdà. L’arrivo della piccola è stato accolto come la prima prova da padre del cantante di origini albanesi. In verità, però, Ermal e Chiara erano già genitori, di due bambine lontane che, presto, potranno finalmente accogliere in casa. È Meta stesso a rivelarlo, svelando la precedente adozione di due figlie. 🔗dilei.it

Ermal Meta, la “Lettera a un padre violento” e il contrasto alla mascolinità tossica - “Non ho dimenticato l’istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani anche se portavo i pantaloncini” Era una storia di violenza, di abusi domestici e di un figlio pronto a difendere a tutti i costi la madre quella di Vietato morire con cui Ermal Meta si aggiudicò il terzo posto al Festival di Sanremo 2017; una storia che può essere fatta propria, purtroppo, da molti di quei figli che vivono in ambienti familiari violenti, con genitori pronti ad alzare le mani e madri – o padri – spesso incapaci di reagire ai maltrattamenti. 🔗robadadonne.it

Ermal Meta svela la sua storia di paternità: da padre di tre anni a papà di Fortuna - Ermal Meta rivela di essere già padre da tre anni e attende l'arrivo delle sue due figlie dall'Albania, condividendo la sua emozionante esperienza di paternità e amore familiare. 🔗ecodelcinema.com

“Lei non è la mia prima figlia, sono già papà da tre anni e ora…” Ermal Meta, la confessione inaspettata: l’annuncio sulla paternità - Scopri la commovente storia di Ermal Meta, che rivela di essere padre da tre anni e accoglierà le sue due figlie dall'Albania, creando una nuova famiglia. 🔗bigodino.it

Ermal Meta era già papà, la storia delle figlie segrete adottate in Albania: “Presto a casa mia” - Ermal Meta: «Presto avremo con noi le nostre altre due figlie. Finora sono state in un orfanotrofio in Albania. Quando le abbiamo conosciute non potevamo adottarle» ... 🔗informazione.it