Il dress code al funerale di Papa Francesco | tra sobrietà e stile

Un evento storico che ha messo in luce le scelte stilistiche delle personalità presenti.

Da Melania Trump a Giorgia Meloni, il dress code rispettato dai leader al funerale di Papa Francesco - Il funerale di Papa Francesco ha riunito a Roma il mondo intero in un abbraccio composto e rigoroso, come solo le grandi cerimonie vaticane sanno fare. Un evento di portata storica che ha visto la partecipazione di oltre 160 delegazioni internazionali, tra capi di Stato, sovrani e first ladies, tutte accomunate da un’unica parola d’ordine: sobrietà. In un momento così solenne, ogni gesto, ogni abito e ogni accessorio hanno raccontato, più delle parole, il rispetto per la figura del Pontefice che ha segnato un’epoca. 🔗dilei.it

Il dress code, i bazooka, il cerimoniale: il funerale di Papa Francesco oggi alle 10 alla Basilica di Santa Maria Maggiore - Il dress code per la cerimonia e i bazooka anti-droni. Mentre affittare una terrazza per godersi il corteo funebre costa fino a 500 euro. I funerali di Papa Francesco cominciano oggi alle 10 a Roma alla Basilica di Santa Maria Maggiore. E mentre il Vaticano chiede di rispettare il protocollo, i radar e seimila agenti (tra cui i cecchini) vigileranno sulla cerimonia. Mentre per il rito non sono stati negati posti ai politici. 🔗open.online

Donald Trump sbaglia il dress code al funerale del Papa ma Melania lo salva da una gaffe mondiale - In una piazza San Pietro gremita da 200 mila fedeli, l’arrivo della delegazione statunitense non passa inosservata. Donald Trump, 78 anni, attraversa il colonnato berniniano in un brillante abito blu navy – scelta che contrasta vistosamente con il total black prescritto dal cerimoniale vaticano. Accanto a lui, Melania sfoggia invece un impeccabile coat dress nero con veletta di pizzo, come impone la tradizione per le consorti dei capi di Stato cattolici. 🔗lookdavip.tgcom24.it

Funerali di Papa Francesco: capi velati, abiti neri e pochi gioielli, ecco i look all'insegna della sobrietà di royals e first ladies - Il dress code è stato ampiamente rispettato. Le regine cattoliche Letizia di Spagna e Mathilde del Belgio hanno indossato un velo sulla testa così come Melania Trump. Tra gli uomini, Donald Trump e il ... 🔗vanityfair.it

Il dress code ai funerali di Papa Francesco: sobrietà e rispetto del protocollo - Capi di Stato e di governo, sovrani, first lady, di oggi e di ieri. Uniti, per un giorno, nel segno della sobrietà. Quella che si auspica in questo delicatissimo momento e quella richiesta dal protoco ... 🔗msn.com

Dai reali ai capi di Stato, il dress code ai funerali di Papa Francesco. Trump si distingue col blu - A San Pietro il nero domina sovrano il dress code: capi di Stato, reali e istituzioni da tutto il mondo si sono raccolti nel lutto per i funerali di Papa Francesco. Tra mantiglie (il velo sul capo ado ... 🔗msn.com