Il piano urbanistico di Arcola | Non è ancora pronto ma è già obsoleto

Arcola (La Spezia), 27 aprile 2025 – Querelle sul Puc in consiglio comunale ad Arcola: "piano vetusto e obsoleto, lo diceva la Regione a febbraio del 2024". E' l'affermazione del consigliere Enrico Vesco che durante la discussione lunga e che ha coinvolto più consiglieri, anche il geometra Paolo Boicelli , ha fatto presente una missiva della regione datata appunto a febbraio dello scorso anno in cui il direttore generale della pianificazione territoriale commentava lo strumento comunale Arcolano definendo alcune criticità, peraltro già rilevate nel 2012 e ancora irrisolte. Una missiva che per il geometra Boicelli non è determinante ai fini dei tempi dell'iter della Vas, la valutazione ambientale strategica, in quanto con la Regione c'è una fase dialettica aperta e concreta e entro la fine dell'anno il processo dovrebbe essere concluso, oppure con un prolungamento, ma di poco.

