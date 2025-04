Il censimento dei cervi Visore termico torce e il silenzio del bosco | Contati 121 esemplari

silenzio. Là dove il bosco si ferma per lasciare spazio alle radure, le femmine di cervo sorvegliano i cuccioli. Sull’erba alta e sui primi fiori di campo, c’è appena un velo di nebbia che bagna gli steli e gli stivali. Più lontano, ecco alcune sagome nere, praticamente invisibili, se non agli occhi dei più esperti. Ma alla luce dei fari o con l’aiuto dei binocoli a traccia termica, diventano profili nitidi e ben riconoscibili: le orecchie dritte e il muso proteso delle femmine, a fiutare l’aria e il pericolo; i cuccioli rannicchiati nel verde ma anche loro in ascolto. “Qui non vedo maschi” spiega Marco Ferretti, dirigente della Regione Toscana alle attività faunistico venatorie. Poi appunta l’avvistamento: 13 cervi a fonte Guzzano, di cui 7/8 femmine e 5 esemplari più giovani. Lanazione.it - Il censimento dei cervi. Visore termico, torce e il silenzio del bosco: “Contati 121 esemplari” Leggi su Lanazione.it Prato, 27 aprile 2025 – Si muovono nel buio. E nel. Là dove ilsi ferma per lasciare spazio alle radure, le femmine di cervo sorvegliano i cuccioli. Sull’erba alta e sui primi fiori di campo, c’è appena un velo di nebbia che bagna gli steli e gli stivali. Più lontano, ecco alcune sagome nere, praticamente invisibili, se non agli occhi dei più esperti. Ma alla luce dei fari o con l’aiuto dei binocoli a traccia termica, diventano profili nitidi e ben riconoscibili: le orecchie dritte e il muso proteso delle femmine, a fiutare l’aria e il pericolo; i cuccioli rannicchiati nel verde ma anche loro in ascolto. “Qui non vedo maschi” spiega Marco Ferretti, dirigente della Regione Toscana alle attività faunistico venatorie. Poi appunta l’avvistamento: 13a fonte Guzzano, di cui 7/8 femmine e 5più giovani.

Ne parlano su altre fonti

Confagricoltura dona ai carabinieri un visore termico contro i predoni - Confagricoltura di Bologna dona ai carabinieri della compagnia di Molinella un monocolo termico. I militari della Compagnia della Bassa Bolognese, comandati dal capitano Tommaso Marizza, hanno ricevuto un monocolo termico marca Hikmicro, modello Falcon FH 25 da parte di "Confagricoltura Bologna". La consegna del dispositivo, concesso a titolo di comodato gratuito, senza limitazioni di tempo e utilizzo, è avvenuta alla presenza del Presidente di Confagricoltura Bologna, Davide Venturi, e del Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, il generale di Brigata Ettore Bramato che ci ha tenuto a ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Crollo termico in Toscana, torna l’inverno in meno di 24 ore: la data. Previsioni meteo - Firenze, 4 aprile 2025 – Temperature giù, freddo e vento forte: la Toscana nel giro di poche ore passerà dalla primavera all’inverno. Il crollo termico inizierà già da domenica 6 aprile. Bordata polare dalla Russia Meteo: ecco quando torna il freddo Dalla primavera all’inverno Gelate mattutine Previsioni meteo in Toscana Bordata polare dalla Russia Il meteorologo Antonio Sanò conferma la discesa di una bordata polare dalla Russia: in queste ore il nocciolo freddo staziona ancora sul Mar Bianco, tra Finlandia e Russia, ma nei prossimi giorni scivolerà velocemente verso ... 🔗lanazione.it

Il Pd riparte da Casa Cervi, Schlein: “Questo luogo parla al cuore” - Gattatico (Reggio Emilia), 4 aprile 2025 – Si chiede, Elly Schlein, dove saranno i progressisti in un mondo che cambia, provando a immaginare una risposta, che ha il suono di un ventaglio di soluzioni possibili, dal palchetto della sala conferenze di Casa Cervi, “Questo luogo così importante per noi, per la nostra storia e memoria, e di questo ringrazio Albertina Soliani”. Partendo dall’orrore degli ultimi due femminicidi, compiuti da due giovani assassini su Ilaria e Sara, di 22 anni, a cui si aggiunge l’aggressione a Tiziana, di 70, da parte del marito, “fatti di drammatica attualità ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Il censimento dei cervi. Visore termico, torce e il silenzio del bosco: “Contati 121 esemplari”; A Bosco Chiesanuova (VR) un convegno sulla gestione del cervo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il censimento dei cervi. Visore termico, torce e il silenzio del bosco: “Contati 121 esemplari” - Una notte con gli esperti tra strade sterrate e carrarecce in Vallata. Ci sono i tecnici della Regione e degli Atc e venti volontari, tutti cacciatori. Saccardi: “La popolazione degli ungulati aumenta ... 🔗lanazione.it