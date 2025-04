Solidarietà alla fornaia partigiana Ricci ad Ascoli abbraccia Lorenza e canta Bella Ciao

Ascoli «La Solidarietà bipartisan che ho ricevuto dimostra che l?antifascismo non è un valore solo della sinistra». Lorenza Roiati, il giorno dopo il ciclone mediatico. Corriereadriatico.it - Solidarietà alla fornaia partigiana, Ricci ad Ascoli abbraccia Lorenza e canta Bella Ciao Leggi su Corriereadriatico.it «Labipartisan che ho ricevuto dimostra che l?antifascismo non è un valore solo della sinistra».Roiati, il giorno dopo il ciclone mediatico.

