Liliana Segre insulti choc sui social | Lei è la più nazista di tutti

insulti per te. Anzi per lei, la senatrice Liliana Segre, la bambina scampa ad Auschwitz, tra le ultime testimoni della ferocia nazista e della shoah. I fatti. Il Comune di Pesaro pubblica due video che documentano le recenti celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. Uno sul profilo del sindaco Biancani. Nel breve filmato si vede il sindaco che incontra la senatrice Liliana Segre, la quale arriva al monumento della Resistenza per le celebrazioni e sillaba a Biancani: “E’ la prima volta che trascorro il 25 aprile a Pesaro e non potevo mancare”. Deposizione Corone 25 Aprile Festa Liberazione Liliana Segre,Emanuela Saveria Greco,Andrea Biancani Il video viene lanciato in diverse piattaforme social, ma è su Tik Tok che diventa virale. Un’onda lunga e sempre più alta che raggiunge le 85mila visualizzazioni e scatena un fiume di commenti che è andato avanti fino a tarda sera. Ilrestodelcarlino.it - Liliana Segre, insulti choc sui social: “Lei è la più nazista di tutti” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pesaro, 27 aprile 2025 – Tik Tok, ci sonoper te. Anzi per lei, la senatrice, la bambina scampa ad Auschwitz, tra le ultime testimoni della ferociae della shoah. I fatti. Il Comune di Pesaro pubblica due video che documentano le recenti celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. Uno sul profilo del sindaco Biancani. Nel breve filmato si vede il sindaco che incontra la senatrice, la quale arriva al monumento della Resistenza per le celebrazioni e sillaba a Biancani: “E’ la prima volta che trascorro il 25 aprile a Pesaro e non potevo mancare”. Deposizione Corone 25 Aprile Festa Liberazione,Emanuela Saveria Greco,Andrea Biancani Il video viene lanciato in diverse piattaforme, ma è su Tik Tok che diventa virale. Un’onda lunga e sempre più alta che raggiunge le 85mila visualizzazioni e scatena un fiume di commenti che è andato avanti fino a tarda sera.

