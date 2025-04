Kounde si deposita elettrizzante e infuocata finale per mantenere vivo gli alti sogno

alti dopo una drammatica vittoria per 3-2 sul Real Madrid in una straordinaria finale della Copa del Rey.Si è parlato di Madrid che ha boicottato la finale a causa dell'insoddisfazione per la nomina dell'arbitro e del funzionario VAR, e ci sarebbero state molte decisioni controverse in un classico pezzo di punta a Siviglia.Barca ha preso il comando con una straordinaria apertura a lungo raggio di Pedri, ma l'introduzione di Kylian Mbappe, che aveva perso le ultime due partite di campionato con un infortunio alla caviglia, ha trasformato la marea a favore di Madrid.Si è livellato con un calcio di punizione di 70 minuti prima che Aurelien Tchouameni li potesse alimentarli, solo per Ferran Torres in ritardo con una finitura meravigliosamente composta.

