La creatività per il bene comune Un festival d’arte e di emozioni che mette al centro la periferia

mettere al centro la periferia; intesa come luogo fisico ma anche quella dei sentimenti confinati al margine. Ci riesce "Be a rebel", il festival che celebra "La creatività per il bene comune" e che sabato 10 maggio avvolgerà, come un arcobaleno, il quartiere Varignano. Un progetto ideato dalla Prefettura di Lucca con il comune di Viareggio, condiviso dalla dirigente scolastica dell'Istituto "Don Milani" Nella De Angeli e organizzato col supporto dello psicologo Emanuele Palagi, e la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e gli Istituti "Carlo Piaggia" e "Guglielmo Marconi" .L'idea del festival – che porterà ad un'autentica e gioiosa "invasione" degli spazi pubblici chiamati a rivivere come laboratori, sale di lettura, palchi teatrali e musicali, palestre – nasce, come le più grandi intuizioni, da un punto di domanda.

Comune di Viareggio e PRefettura di Lucca lanciano Be a rebel. La creatività per il bene comune; Trieste Bookfest compie dieci anni: un ritorno alla prima edizione con L'isola che non c'è; Triestebookfest 2025: la X edizione celebra l'immaginazione e la creatività; Il Festival Floralia dall'11 al 13 aprile a Lunetta con tanti eventi.