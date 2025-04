Sepolto papa Francesco la basilica sorvegliata speciale | da oggi i pellegrinaggi

A Santa Maria Maggiore i primi visitatori saranno i giovani arrivati da tutto il mondo per il Giubileo degli adolescenti

Santa Maria Maggiore a Roma, perché Papa Francesco ha scelto di essere sepolto nella Basilica - (Adnkronos) – Papa Francesco, morto ieri all'età di 88 anni, ha espresso la volontà di essere seppellito nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. "Chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore", scrive Bergoglio nel testamento diffuso dal Vaticano e scritto il 29 […] L'articolo Santa Maria Maggiore a Roma, perché Papa Francesco ha scelto di essere sepolto nella Basilica proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Perché papa Francesco sarà sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore e non in Vaticano - Papa Francesco sarà sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore, come da lui stesso deciso. L'ultima volta si era recato nella chiesa dieci giorni fa, prima della Settimana Santa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sepolto papa Francesco, la basilica sorvegliata speciale: da oggi i pellegrinaggi - A Santa Maria Maggiore i primi visitatori saranno i giovani arrivati da tutto il mondo per il Giubileo degli adolescenti ... 🔗repubblica.it

Dove sarà sepolto Papa Francesco e come visitare Santa Maria Maggiore a Roma: storia e orari - Il luogo della sepoltura di Papa Francesco è la basilica di Santa Maria Maggiore nel quartiere Esquilino a Roma ... 🔗fanpage.it

Funerali Papa Francesco in diretta, sepolto a Santa Maria Maggiore: in 400mila per l’ultimo saluto a Bergoglio - Dopo i funerali di Papa Francesco il corteo da Piazza San Pietro terminato con la sepoltura della bara a Santa Maria Maggiore ... 🔗fanpage.it