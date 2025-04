Rose bianche trans poveri e detenuti accompagnano la salma di Francesco a Santa Maria Maggiore

Repubblica.it - Rose bianche, trans, poveri e detenuti accompagnano la salma di Francesco a Santa Maria Maggiore Leggi su Repubblica.it In quaranta lo hanno atteso davanti alla chiesa: sono i dimenticati a cui Bergoglio non ha mai fatto mancare il suo sostegno

Nuova sorpresa del Papa, stavolta Santa Maria Maggiore: un mazzo di rose bianche per la Madonna - Un nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco , che oggi si è recato senza preavviso nella storica basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio all’icona della Salus Populi Romani, una delle più importanti e venerate rappresentazioni della Madonna , a lui particolarmente cara. Il Papa ha portato con sé un mazzo di rose bianche e si è fermato in preghiera per circa un quarto d’ora. Vestito... 🔗feedpress.me

Rose bianche, trans, poveri e detenuti accompagnano la salma di Francesco a Santa Maria Maggiore - In quaranta lo hanno atteso davanti alla chiesa: sono i dimenticati a cui Bergoglio non ha mai fatto mancare il suo sostegno ... 🔗repubblica.it

Poveri, migranti e trans accolgono il feretro di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore - Alcuni poveri, migranti e trans amici di Papa Francesco si sono disposti sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, con in mano le rose bianche a lui tanto gradite, per accogliere il feretro. 🔗tgcom24.mediaset.it

Papa Francesco: le vecchie scarpe nere, eredità di un Pontefice. A Santa Maria Maggiore l’omaggio degli ultimi a cui fu vicino sempre - L’eredità di Francesco è in un paio di scarpe. Le sue, un po’ sformate dai tanti cammini fatti con gli ultimi del pianeta, sono nella bara e li resteranno per sempre. 🔗ilgazzettino.it