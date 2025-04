Casa Cervi da record incasso da 180mila euro | consumati oltre 100 chili di pasta agli stand

Casa Cervi, a Gattatico. Sono le prime stime di bilancio che arrivano da Casa Cervi, per questo evento così partecipato, che segna un incasso – che dai primi conteggi – su aggira sugli oltre 180mila euro. Un record. Lo scorso anno erano stato rapinato l’incasso di 90 mila euro in contanti, senza contare i pagamenti con i Pos ai vari punti vendita, ma la cifra complessiva era molto inferiore. I numeri Alle 17.30 sono state contate più di 25mila persone. Le scorte dei viveri erano terminate, erano già stati cotti 100 chilogrammi di pasta e fritti quasi 700 chilogrammi di gnocco, quindi, si è provveduto in fretta a comprare e rifornirsi di 100 chilogrammi di pasta e altrettanti per lo gnocco. Ilrestodelcarlino.it - Casa Cervi da record, incasso da 180mila euro: consumati oltre 100 chili di pasta agli stand Leggi su Ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Trentamila persone hanno partecipato venerdì alla grande festa di Liberazione nell’ottantesimo del 25 aprile a, a Gattatico. Sono le prime stime di bilancio che arrivano da, per questo evento così partecipato, che segna un– che dai primi conteggi – su aggira sugli. Un. Lo scorso anno erano stato rapinato l’di 90 milain contanti, senza contare i pagamenti con i Pos ai vari punti vendita, ma la cifra complessiva era molto inferiore. I numeri Alle 17.30 sono state contate più di 25mila persone. Le scorte dei viveri erano terminate, erano già stati cotti 100 chilogrammi die fritti quasi 700 chilogrammi di gnocco, quindi, si è provveduto in fretta a comprare e rifornirsi di 100 chilogrammi die altrettanti per lo gnocco.

