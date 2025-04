Violenza al corteo del 25 Aprile | Aggredito un manifestante

Aprile 2025 – “Durante il corteo per la Festa della Liberazione in centro di Perugia, un cittadino ucraino è stato Aggredito verbalmente e fisicamente”. A denunciare l’accaduto sono Elisa Modarelli, vicesegretaria Provinciale Azione Perugia, e Simone Tomassini (responsabile Comunicazione Azione PG Under 30) che hanno asstistito alla scena.“La vittima sventolava una bandiera dell’Ucraina, quando è stato Aggredito da un individuo che, con Violenza e disprezzo, lo ha insultato, spintonato e privato con la forza della bandiera che portava. Dopo aver spezzato l’asta che la sorreggeva, l’aggressore si è dato alla fuga. Poco dopo, altri individui si sono uniti nell’attacco verbale contro il manifestante. Nonostante la scena si sia svolta sotto gli occhi di numerosi partecipanti, nessuno è intervenuto in difesa della vittima”. Lanazione.it - Violenza al corteo del 25 Aprile: “Aggredito un manifestante” Leggi su Lanazione.it Perugia, 272025 – “Durante ilper la Festa della Liberazione in centro di Perugia, un cittadino ucraino è statoverbalmente e fisicamente”. A denunciare l’accaduto sono Elisa Modarelli, vicesegretaria Provinciale Azione Perugia, e Simone Tomassini (responsabile Comunicazione Azione PG Under 30) che hanno asstistito alla scena.“La vittima sventolava una bandiera dell’Ucraina, quando è statoda un individuo che, cone disprezzo, lo ha insultato, spintonato e privato con la forza della bandiera che portava. Dopo aver spezzato l’asta che la sorreggeva, l’aggressore si è dato alla fuga. Poco dopo, altri individui si sono uniti nell’attacco verbale contro il. Nonostante la scena si sia svolta sotto gli occhi di numerosi partecipanti, nessuno è intervenuto in difesa della vittima”.

