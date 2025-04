Pronostico Fiorentina-Empoli | tabù da sfatare per la Viola

Fiorentina-Empoli è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Senza il suo cannoniere Kean, costretto a dare forfait per motivi personali, mercoledì scorso la Fiorentina ha tirato fuori gli attributi nella difficile trasferta di Cagliari (1-2), allungando la striscia di risultati positivi – in campionato i Viola non perdono da 5 giornate – e restando in corsa per un posto in Europa. I gigliati, pur rimanendo ottavi, continuano a far parte del gruppone di squadre che sognano di giocare la Champions League il prossimo anno: obiettivo complicato, ma gli uomini di Raffaele Palladino hanno solo 4 punti in meno del Bologna quarto e sulla carta possono ancora dire la loro quando mancano 5 turni alla fine del torneo.

