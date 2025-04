Lanazione.it - Antonio, operaio Beko: “In pellegrinaggio a Roma per pregare sulla tomba del Papa”

Siena, 27 aprile 2025 – “Ho voluto portare il mio saluto aFrancesco, che è sempre stato dalla nostra parte”. Non fa tanti giri di paroleMalleo, 52 anni,dello stabilimentoEurope di Siena, dove lavora da circa 30 anni. Lui e la moglie sono partiti venerdì per andare a rendere omaggio alladel Pontefice: “Il Santo Padre è sempre stato al fianco di noi lavoratorinel corso della vertenza, ricevendo una delegazione di operai in Vaticano e parlando della nostra situazione durante l’Angelus. Tutto, grazie al cardinale Augusto Paolo Lojudice, che ha fatto da intermediario”.All’inizio Malleo e la moglie si erano informati presso la Diocesi per capire se c’erano pullman organizzati in partenza per: “Ci è stato detto che la morte delè stata così repentina, da non consentire di organizzare viaggi di fedeli per San Pietro, quindi abbiamo fatto in modo autonomo”.