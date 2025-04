Djokovic dopo sconfitta | La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere

ultima partita a Madrid? Potrebbe essere. Non sono sicuro se tornerò. Quindi, non so, non so cosa dire. Voglio dire, tornerò, forse non come giocatore, ovviamente. Spero di no, ma Potrebbe essere così”. Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko con Matteo Arnaldi al torneo Atp Masters 1000 di Madrid. “Ovviamente dopo aver perso una partita non ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accaduto diverse volte al primo turno, purtroppo – aggiunge il 37enne serbo – Sapevo che sarebbe stata una partita d’esordio dura per me in questo torneo. Arnaldi è un giocatore davvero forte, di qualità. E io non ho giocato molte partite sulla terra battuta. Mi sono allenato bene, ma è completamente diverso quando scendi in campo per un match ufficiale. Penso che la cosa positiva sia che mi sono divertito molto di più che a Monte Carlo o in qualche altro torneo. Leggi su .com (Adnkronos) – “La mia. Non sono sicuro se tornerò. Quindi, non so, non so cosa dire. Voglio dire, tornerò, forse non come giocatore, ovviamente. Spero di no, macosì”. Così Novakin conferenza stampail ko con Matteo Arnaldi al torneo Atp Masters 1000 di. “Ovviamenteaver perso unanon ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accaduto diverse volte al primo turno, purtroppo – aggiunge il 37enne serbo – Sapevo che sarebbe stata unad’esordio dura per me in questo torneo. Arnaldi è un giocatore davvero forte, di qualità. E io non ho giocato molte partite sulla terra battuta. Mi sono allenato bene, ma è completamente diverso quando scendi in campo per un match ufficiale. Penso che la cosa positiva sia che mi sono divertito molto di più che a Monte Carlo o in qualche altro torneo.

Se ne parla anche su altri siti

Djokovic dopo sconfitta: “La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere” - (Adnkronos) – "La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere. Non sono sicuro se tornerò. Quindi, non so, non so cosa dire. Voglio dire, tornerò, forse non come giocatore, ovviamente. Spero di no, ma potrebbe essere così". Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko con Matteo Arnaldi al torneo Atp Masters 1000 di […] L'articolo Djokovic dopo sconfitta: “La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Djokovic dopo sconfitta: “La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere” - (Adnkronos) – "La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere. Non sono sicuro se tornerò. Quindi, non so, non so cosa dire. Voglio dire, tornerò, forse non come giocatore, ovviamente. Spero di no, ma potrebbe essere così". Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko con Matteo Arnaldi al torneo Atp Masters 1000 di […] 🔗periodicodaily.com

Mourinho dorme in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Fenerbahce contro i Rangers: “Questo è troppo per la mia testa” - Ben 50 secondi di analisi tattica, soprattutto sulle scelte difensive. La domanda di un giornalista turco nella conferenza stampa al termine di Fenerbahce-Rangers ha annoiato talmente tanto José Mourinho che il portoghese si è messo a russare ironicamente, facendo finta di addormentarsi con la testa appoggiata sulla mano. Mourinho è noto per essersi reso più volte protagonista di episodi divertenti o dichiarazioni cariche polemiche, ma questa volta ha preferito non aprire bocca limitandosi a chiudere gli occhi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Djokovic e la sconfitta in due set, Novak lancia indizio su ritiro; Djokovic dopo la sconfitta con Arnaldi: La mia ultima partita a Madrid? Può essere; Djokovic dopo sconfitta: 'La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere'; Djokovic dopo sconfitta: “La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Djokovic dopo la sconfitta con Arnaldi: "La mia ultima partita a Madrid? Può essere" - E' un Novak Djokovic amareggiato ma consapevole quello che ha parlato ai giornalisti dopo il ko all'esordio a Madrid contro Arnaldi: "Ho perso contro un giocatore migliore. Non avevo aspettative, come ... 🔗sport.sky.it

Djokovic dopo sconfitta: “La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere” - Il re del tennis mondiale si prepara a scrivere l’ultimo capitolo della sua leggenda. C’è un nome che da oltre un decennio domina la… Leggi ... 🔗informazione.it

Arnaldi a va prendersi il “perdono” da Djokovic dopo averlo battuto: timidezza incredibile - Il tennista italiano mostra grande umiltà e rispetto nei confronti del campione serbo, sconfitto ed eliminato dal Masters 1000 di Madrid ... 🔗fanpage.it