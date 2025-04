La frana ora fa paura | avanza di 27 metri case distrutte

Modena, 27 aprile 2025 – È sempre più drammatico il bilancio del movimento franoso che dal primo aprile interessa la frazione di Boccassuolo nel Comune di Palagano, dove ci sono tre immobili distrutti, tra cui due abitazioni ed un'altra struttura non adibita ad abitazione, a cui si aggiunge la casa di un residente in procinto di cedere con già importanti lesioni. La frana avanza di altri 100 metri. Abitazioni in pericolo, evacuate 15 persone. Ieri mattina per rendersi conto della situazione, dopo l'emanazione del decreto che riconosce lo stato di crisi regionale per questa località, si è recato sul posto, insieme al sindaco di Palagano Fabio Braglia, anche Davide Baruffi, assessore alla Montagna della Regione Emilia-Romagna, che ha incontrato le persone colpite e isolate dalla frana. Anche la notte tra venerdì e sabato la frana che scende dal monte Cratere, in movimento dal 1° aprile procedendo verso valle, è avanzata di 27 metri.

