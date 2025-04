Aggressione mortale alla Barca fiori e scritte per ricordare il 19enne | Bader vive Sempre nel cuore

19enne Eddine Essefi Bader, morto verso mezzanotte, al Pronto soccorso del Maggiore dove era stato portato in ambulanza con la massima urgenza. Sulla strada sono ancora visibili le macchie di sangue del giovane.In quell’istante, di fronte al luogo in cui è stato assalito brutalmente il suo amico, che la mente dell’adolescente fermo sulla strada decide di dare vita ai ricordi vissuti con Eddine. E lo fa tracciando alcune scritte: “Bader vive” e “Sempre nel cuore”. Sono queste le frasi con cui il ragazzo decide sfogare il suo dolore, le ha tracciate con una bomboletta spray nera, nel grigio dell’asfalto e in un muro di color marrone. Ilrestodelcarlino.it - Aggressione mortale alla Barca, fiori e scritte per ricordare il 19enne: “Bader vive. Sempre nel cuore” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 27 aprile 2025 – Una comunità ferita. All’angolo di via Arturo Colombi, un ragazzo osserva il marciapiede, nei suoi occhi si intravede il dolore di una perdita importante, come quella di un amico.Qui, all’incrocio con via Buozzi, è stato aggredito intorno alle 22 di venerdì, ilEddine Essefi, morto verso mezzanotte, al Pronto soccorso del Maggiore dove era stato portato in ambulanza con la massima urgenza. Sulla strada sono ancora visibili le macchie di sangue del giovane.In quell’istante, di fronte al luogo in cui è stato assalito brutalmente il suo amico, che la mente dell’adolescente fermo sulla strada decide di dare vita ai ricordi vissuti con Eddine. E lo fa tracciando alcune: “” e “nel”. Sono queste le frasi con cui il ragazzo decide sfogare il suo dolore, le ha tracciate con una bomboletta spray nera, nel grigio dell’asfalto e in un muro di color marrone.

