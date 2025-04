Cazzullo il Duce e la Bibbia | Racconto la nostra storia

Bibbia’ (Harper Collins) il libro più venduto del 2024. Entrambi portano la firma del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che, insieme a Moni Ovadia e alle musiche dal vivo di Giovanna Famulari, li ha trasformati in spettacoli teatrali che si potranno vedere (o rivedere) nei prossimi giorni.Si parte domani da Campi Bisenzio: alle 18,30 nel foyer del TeatroDante Carlo Monni l’autore presenterà ’Il Dio dei nostri padri’ in dialogo con il filologo Enio Bruschi: un viaggio emozionante sulle parole della Sacra scrittura attraverso una prospettiva originale e profonda sui personaggi, le storie e i messaggi universali del testo. Cazzullo, infatti, rievoca storie dal fascino millenario e racconta le grandi donne della Bibbia: Giuditta che decapita il condottiero nemico, Ester che salva il popolo dallo sterminio, Susanna che fa condannare i suoi molestatori. Lanazione.it - Cazzullo, il Duce e la Bibbia: "Racconto la nostra storia" Leggi su Lanazione.it ’Mussolini il capobanda’ (Mondadori) è stato il saggio più letto del 2022, ’Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della’ (Harper Collins) il libro più venduto del 2024. Entrambi portano la firma del giornalista e scrittore Aldoche, insieme a Moni Ovadia e alle musiche dal vivo di Giovanna Famulari, li ha trasformati in spettacoli teatrali che si potranno vedere (o rivedere) nei prossimi giorni.Si parte domani da Campi Bisenzio: alle 18,30 nel foyer del TeatroDante Carlo Monni l’autore presenterà ’Il Dio dei nostri padri’ in dialogo con il filologo Enio Bruschi: un viaggio emozionante sulle parole della Sacra scrittura attraverso una prospettiva originale e profonda sui personaggi, le storie e i messaggi universali del testo., infatti, rievoca storie dal fascino millenario e racconta le grandi donne della: Giuditta che decapita il condottiero nemico, Ester che salva il popolo dallo sterminio, Susanna che fa condannare i suoi molestatori.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perché “Il Grande Romanzo della Bibbia” di Cazzullo è una scommessa vinta - In tempi in cui il palinsesto televisivo è dominato da talent, reality e fiction sempre più seriali, una scommessa culturale sembrava destinata a restare di nicchia. E invece no. Il Grande Romanzo della Bibbia, il ciclo di puntate firmato da Aldo Cazzullo su La7, si è rivelato un successo sorprendente: una media di 1 milione e 225mila spettatori a puntata, con picchi del 7% di share. Numeri davvero incredibili. 🔗thesocialpost.it

Aldo Cazzullo e Moni Ovadia insieme all'arena Ennio Morricone con "Il romanzo della Bibbia" - Per una sola sera, venerdì 11 luglio, unica data in Abruzzo, all’Arena Ennio Morricone alle ore 21:00, il noto giornalista Aldo Cazzullo con l’artista Moni Ovadia saliranno sul palco per una storia narrata a due voci”. Ad annunciare questo primo appuntamento della prossima estate vastese il... 🔗chietitoday.it

Firenze, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia in scena con ‘Il romanzo della Bibbia’ - Firenze, 23 aprile 2025 - In principio era la Parola. Adesso è voci, musica, immagini. Aldo Cazzullo e Moni Ovadia portano in scena sul palco di Giunti Odeon, il 30 aprile alle ore 21, la grande Storia dell’uomo filtrato dallo sguardo di Dio. Una storia narrata a due voci: Aldo Cazzullo racconta e Moni Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti. Le musiche – che spazieranno dal sacro al contemporaneo - saranno a cura di Giovanna Famulari. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Una giornata particolare, Aldo cazzullo torna in tv: quattro puntate speciali sulla Bibbia; Aldo Cazzullo sul palcoscenico: «Racconto il grande libro della Bibbia con l'attore Moni Ovadia che è la voce di Dio»; Aldo Cazzullo e Moni Ovadia raccontano al Teatro Modena “Il romanzo della Bibbia”; Aldo Cazzullo e Moni Ovadia portano in scena Il romanzo della Bibbia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mosé e i protagonisti del Grande Romanzo della Bibbia presentati da Aldo Cazzullo - Aldo Cazzullo presenta il terzo appuntamento con Il Grande Romanzo della Bibbia, lo speciale di Una Giornata Particolare dedicato a Mosé e ai personaggi protagonisti del libro più famoso di sempre. 🔗libreriamo.it

Teatro, Aldo Cazzullo presenta il libro 'Il Dio dei nostri padri' e porta in scena 'Il duce delinquente' - Sarà il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo il protagonista di lunedì 28 aprile al Teatrodante Carlo Monni, con il suo libro “Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia” (Harper Collins ... 🔗055firenze.it

La Bibbia come specchio dell’umanità - Cazzullo invita i telespettatori a riflettere su come il racconto biblico risuoni nella vita quotidiana di ognuno di noi. Aldo Cazzullo sottolinea l’importanza della Bibbia, dichiarando: «La Bibbia ... 🔗gaeta.it