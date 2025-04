Sirio a rischio licenziamento 51 operai La rabbia del sindaco

Ostellato (Ferrara), 27 aprile 2025 – "Mi aspetto che dall'incontro di domani ci siano i margini per riaprire la trattativa, soprattutto capire da Vsg come intende gestire la logistica. Aprire il dialogo di concertazione è indispensabile. Nel giro di 48 ore 51 lavoratori hanno ricevuto una Pec (posta elettronica certificata) nella quale si annuncia il licenziamento". È la speranza del sindaco di Ostellato Elena Rossi, anche lei travolta da una vicenda che rischia di ripiombare il territorio in una crisi industriale. "La vicenda riguarda soprattutto la Petroniana – riprende il primo cittadino di Ostellato –, azienda che aveva in appalto la logistica di Vsg. La Vsg non ha rinnovato l'appalto perché vorrebbe svolgere il lavoro al suo interno, mentre la Petroniana, non avendo più questo appalto a cui ricorrere sarebbe costretta a licenziare".

