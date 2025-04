Truffa delle campanelle spuntano i cartelli in San Lorenzo | Idea che funziona

Lorenzo, residenti, commercianti e proprietari di B&B sono così espasperati dall'invasione dei giocatori delle tre campanelle che hanno deciso di passare al contrattacco. Dopo aver affisso decine di manifesti sui muri della strada – "che venivano continuamente strappati" – per mettere in guardia le migliaia di turisti (sprovveduti) che ogni giorno la attraversano, le oltre cinquanta attività e i pochi abitanti, hanno deciso di realizzare alcuni cartelli, in italiano e inglese, che hanno posizionato all'inizio, a metà e alla fine del Borgo."Stai Attento!!! Non cadere nella trappola delle tre campanelle – si legge – Il gioco è una Truffa!!! Per favore non farti ingannare!!!". E sembra che l'Idea stia funzionando. "Quei balordi finalmente sono scomparsi, anche se a dire il vero si sono semplicemente spostati all'esterno della chiesa di Santa Maria Maggiore, nelle stradine attorno a Palazzo Vecchio e perfino su Ponte Vecchio – racconta Rasa Romiti del negozio Il Papiro – Quella dei giocatori delle tre campanelle è una vera e propria piaga.

