Ilfattoquotidiano.it - Maxi-richiamo di prodotti Coca-Cola in Europa per un eccessivo contenuto di clorato nelle bottiglie: l’Italia assente dalla lista dei Paesi coinvolti

Undilattine di. È questo il motivo per cui l’imbottigliatore europeo della famosissima bevanda gassata analcolica, che ha sede in Belgio, ha annunciato il ritiro dida diversi mercati europei. Tra questi non è presente, che non sarà interessata daldellee delle lattine di.I, invece, sono Belgio,Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo. Oltre alla, ilcomprende anche ledi vetro e le lattine di Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico in cirzione da novembre. “Non abbiamo una cifra precisa, ma è chiaro che si tratta di una quantità considerevole”, ha detto invece lacific Partners Belgium all’Agence France Presse.