E-Work arriva Schio | Stiamo concentrati

Senza nulla da perdere e con il morale altissimo. L’E-, reduce da tre vittorie consecutive e con la salvezza quasi ipotecata, affronterà questa sera alle 20.30 al PalaBubani il Familasenza nessuna tensione e con la massima tranquillità. Sulla carta la sfida è di quelle impossibili, come dimostra anche la sola sconfitta della capolista rimediata all’ultimo secondo da Venezia, e dovrà servire per preparare al meglio la gara di sabato 1 febbraio a Villafranca, da vincere ad ogni costo.ha un roster di livello altissimo, ma oggi potrebbe far riposare qualche big, visto che mercoledì giocherà a Bourges l’ultima partita della seconda fase di Eurolega che sarà decisiva per confermare l’attuale secondo posto (potrà perdere al massimo di 4 punti), che le darebbe la possibilità di disputare lo spareggio per qualificarsi direttamente alla semifinale della Final Six.