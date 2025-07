Si addestrava per compiere un attentato | in manette un 16enne iraniano

In un'operazione tempestiva e decisiva, la Polizia di Stato ha arrestato un 16enne iraniano residente in provincia di Milano, accusato di preparare un attentato terroristico. L'intervento, orchestrato dalla Digos e coordinato dalla Procura dei Minorenni, evidenzia ancora una volta l'importanza della vigilanza nelle nostre comunit√†. La lotta contro il terrorismo, anche tra i pi√Ļ giovani, resta una priorit√† per garantire la sicurezza di tutti noi.

Manette ai polsi per un cittadino iraniano, residente in provincia di Milano e sin qui mai evidenziatosi, ritenuto responsabile di propaganda ed apologia di terrorismo ed addestramento con finalit√† di terrorismo, aggravate dall‚Äôuso del mezzo telematico. L'arresto √® scattato al termine di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano. La Digos, in stretta sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione ‚Äď Servizio per il Contrasto dell‚ÄôEstremismo e del Terrorismo Esterno, AISI ed AISE, monitora costantemente il web per intercettare possibili minacce alla sicurezza nazionale, soprattutto in questo periodo storico di forte destabilizzazione.

