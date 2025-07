Madonie escursionista ferita recuperata di notte dall' Aeronautica

Una notte di coraggio e salvataggio sulle Madonie: il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Tra interventi impegnativi e momenti di grande tensione, i tecnici hanno recuperato un’escursionista ferita su un pendio ripido e una donna infortunata a Pizzo. La loro dedizione ha fatto la differenza, garantendo sicurezza e speranza in situazioni di emergenza. Ecco come il coraggio si traduce in azione concreta.

Giornata intensa per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), impegnato ieri in due interventi sulle Madonie. Nel primo episodio, un'escursionista è rimasta bloccata su un pendio ripido nei pressi di Petralia Sottana ed è stata raggiunta e messa in salvo dai tecnici del SASS. Poche ore dopo, una donna di 50 anni si è infortunata gravemente a una gamba durante un'escursione a Pizzo.

