Le copie degli antichi mosaici di Ravenna in mostra a Londra | Legame che si rafforza attraverso l’arte

Dal 14 luglio al 5 settembre, Londra ospiterà un’esposizione straordinaria: "I mosaici antichi di Ravenna. La collezione delle copie". Un’occasione unica per ammirare fedeli riproduzioni dei capolavori che hanno fatto la storia dell’arte, rafforzando il legame tra Italia e Regno Unito. Grazie al supporto del Ministero del Turismo e del Progetto Unesco Ravenna Città del Mosaico, questa mostra celebra l’eccellenza artistica italiana. Non perdete questa magica immersione nel mondo dei mosaici antichi!

Dal 14 luglio al 5 settembre, a Londra ci sarà la mostra "I mosaici antichi di Ravenna. La collezione delle copie", realizzata grazie al contributo del ministero del Turismo nell’ambito del Progetto Unesco Ravenna Città del Mosaico. L’evento avrà luogo nella sede dell’Istituto italiano di cultura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ravenna - copie - antichi - mosaici

Le copie dei mosaici antichi di Ravenna in mostra a Londra. Dal 14 luglio all'Istituto Italiano di Cultura #ANSA Vai su X

Le copie dei mosaici antichi di Ravenna in mostra a Londra. Dal 14 luglio all'Istituto Italiano di Cultura #ANSA Vai su Facebook

Le copie degli antichi mosaici di Ravenna in mostra a Londra: Legame che si rafforza attraverso l’arte; Le copie dei mosaici antichi di Ravenna in mostra a Londra; I mosaici di Ravenna in mostra a Londra.

Le copie dei mosaici antichi di Ravenna in mostra all’Istituto italiano di cultura di Londra - Dal 14 luglio al 5 settembre, Ravenna sarà a Londra con la mostra I mosaici antichi di Ravenna. Da ravennaedintorni.it

Le copie dei mosaici antichi di Ravenna in mostra a Londra - La Collezione delle copie', realizzata con il contributo del ministero del Turismo nell'ambito del Proge ... msn.com scrive