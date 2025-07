Logistica metalmeccanica e alimentare | la nuova agenzia del lavoro cerca 50 profili sul territorio

Se sei alla ricerca di opportunità nel settore metalmeccanico e alimentare, questa è la tua occasione! La nuova filiale dell’Agenzia del Lavoro Adhr Group, aperta a Lugo in Piazza Francesco Baracca 13, apre le porte a 50 profili specializzati sul territorio. Con questa iniziativa, l’agenzia rafforza il suo impegno nel connettere domanda e offerta di lavoro, creando nuove prospettive per cittadini e aziende locali. L’inaugurazione coincide con la ricerca immediata di circa...

