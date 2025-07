Iran il presidente Pezeshkian ferito in raid Israele lo scorso giugno

Lo scorso giugno, un attacco aereo israeliano ha colpito il cuore della sicurezza iraniana, ferendo gravemente il presidente Pezeshkian durante una riunione cruciale. Questa offensiva segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra Iran e Israele, sollevando interrogativi sulla stabilità regionale e le future escalate. Ma cosa significa davvero questo episodio per la pace e la sicurezza nel Medio Oriente?

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, sarebbe stato ferito a una gamba nel corso di un attacco aereo israeliano lo scorso 16 giugno contro l’Iran, avvenuto durante una riunione del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano. Lo afferma il ‘Times of Israel’, riportando un rapporto di Teheran diffuso anche dall’agenzia di stampa iraniana Fars. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, il capo della magistratura Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i e altri alti funzionari erano presenti alla riunione, sottolinea il rapporto, specificando che i partecipanti al meeting – sebbene l’edificio fosse privo di corrente a causa del raid – sarebbero riusciti a fuggire attraverso una botola di emergenza, riportando ferite alle gambe durante la fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, il presidente Pezeshkian ferito in raid Israele lo scorso giugno

In questa notizia si parla di: presidente - iran - pezeshkian - ferito

Guerra Israele-Iran: Trump doveva portare la pace ma è l'unico presidente a non aver fermato l'attacco da parte di Netanyahu - Da decenni, la politica degli Stati Uniti ha cercato di mediare tra Israele e Iran, ma il tentativo di Trump di portare la pace si è rivelato fallimentare.

Iran, raid Israele a giugno: "Ferito anche Pezeshkian" Vai su X

Iran, presidente Pezeshkian ferito in raid israeliano a giugno; Protezione civile Gaza: oggi almeno 27 morti nei raid. Media, a giugno ferito il presidente iraniano - Iran: media, Pezeshkian ferito in raid israeliano a giugno; Iran, il presidente Pezeshkian ferito in raid Israele lo scorso giugno.

Iran, presidente Pezeshkian "ferito in raid israeliano a giugno" - Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è rimasto ferito leggermente a una gamba durante uno dei raid che Israele ha condotto sulla Repubblica islamica il mese scorso. Segnala msn.com

Il presidente iraniano Pezeshkian ferito durante i raid israeliani in iran occidentale a giugno - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ferito durante un raid aereo israeliano che ha colpito una riunione del Supremo consiglio di sicurezza nazionale in Iran occidentale, con indagini su possibili ... Riporta gaeta.it