Vlahovic Juventus così non si va avanti! Scartata l’ipotesi risoluzione | dalla richiesta del serbo a quella dell’agente La storia in bianconero può finire

Vlahovic Juventus, così non si va avanti: la situazione rimane in stallo. Cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Un nuovo vertice ha avuto luogo tra Damien Comolli, direttore generale della Juve, e Ristic, l’agente di Dusan Vlahovic, ma la situazione riguardante il futuro della punta serba non ha subito alcun progresso significativo. Come riportato da Tuttosport, nonostante le continue discussioni, l’ipotesi della risoluzione del contratto è stata scartata definitivamente. Attualmente, non ci sono stati passi avanti nella trattativa per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti, e la situazione rimane bloccata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com