Colonna di fumo nero dai campi | bruciano sterpaglie dietro al centro commerciale

Nel pomeriggio di ieri, sabato 12 luglio, colonne di fumo nero si sono sollevate dai campi dietro al centro commerciale di Veveri a Novara, suscitando apprensione tra i passanti e gli automobilisti. Le sterpaglie e altri materiali presenti nella zona hanno preso fuoco, causando un'immediata emergenza ambientale e visiva. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, ricordando l’importanza di rispettare le regole di tutela del territorio e di intervenire prontamente in caso di incendi.

