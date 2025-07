Affare Rios 5 milioni tra Roma e Palmeiras | il colombiano rinuncia al 10% del cartellino

Il calciomercato estivo infiamma l'Italia e il mondo Roma, con l'affare Rios e un colpo colombiano che rinuncia al 10% del cartellino. La speranza è che questa stagione inizi il 13 luglio, diventando il punto di partenza di successi e gioie per i tifosi, pronti a sostenere la squadra con abbonamenti e passione. Oggi parte il raduno di Trigoria, tra attese e speranze di mercato, per scrivere una nuova entusiasmante pagina.

La speranza è che, a maggio 2026, si possa ricordare questo 13 luglio come il giorno zero di una stagione fatta di gioie e successi, per una Roma sulla quale i tifosi hanno dimostrato, a suon di abbonamenti, di riporre molta fiducia. Parte oggi il raduno estivo di Trigoria, agli ordini di un Gasperini che alla fine non ha ricevuto quei 2-3 colpi di mercato che aveva chiesto prima del ritiro, anche se Massara è al lavoro per non farlo attendere ancora molto. Una delle priorità del ds giallorosso è chiudere al più presto l’affare Richard Rios, il prescelto per il dopo Paredes. Il Palmeiras vuole 30 milioni, Rios brama i giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Affare Rios, 5 milioni tra Roma e Palmeiras: il colombiano rinuncia al 10% del cartellino

In questa notizia si parla di: roma - affare - rios - milioni

Calciomercato Roma: Paredes torna al Boca. Le cifre dell’affare - Il calciomercato della Roma si chiude con un ritorno atteso: Leandro Paredes lascia i giallorossi per tornare al Boca Juniors.

Roma, affare da 30 milioni: arriva Rios dal Palmerias https://tinyurl.com/yr7x3ovk #CalciomercatoRoma #calciomercatoseriea #MercatoRoma #riosroma #roma Vai su Facebook

Wesley e Rios, un duo che costerebbe oltre 50 milioni di euro alle casse giallorosse. Affare o meglio evitare? Giusto investire così tanto nel mercato sudamericano? Dicci la tua su @siamo_la_Roma #ASRoma Vai su X

Roma in pressing per Rios e Wesley: ecco cosa manca per la chiusura; Calciomercato: Napoli insiste su clausola anti-Italia per Osimhen, Roma in stallo per Rios; Roma, c'è Richard Rios al centro del progetto di Gasperini: sul piatto 22 milioni (ma ne servono almeno 30).

Roma, trattativa no-stop per Rios. Piace Bissouma. Trigoria, domani l’inizio del ritiro - In Francia, invece, la Roma non molla l'affare El Aynaoui: i giallorossi hanno trovato l'accordo con il calciatore ma il Lens non vuole lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 30 milioni ... Scrive msn.com

Roma, avanza Rios: il colombiano disposto a rinunciare al 10% del cartellino - Il colombiano, infatti, avrebbe dato massima priorità alla Roma e come riporta Fabrizio Romano si è detto disposto a rinunciare al 10% del suo c ... Secondo msn.com