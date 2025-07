Jallow e Canka così la Virtus mette le ali All’appello a questo punto manca un lungo

La Virtus Bologna affronta momenti decisivi: tra annunci sorprendenti, nuovi innesti e un contesto di mercato in fermento, la squadra si gioca il suo destino. La voglia di rinforzarsi, soprattutto con l’arrivo di top scorer come Carsen Edwards, potrebbe essere la chiave per risalire la china. Ma quali mosse strategiche attendono i bianconeri? La risposta si svelerà nelle prossime settimane, mentre il club cerca di mettere tutte le ali per tornare protagonista.

Virtus pressoché finita. Dopo l’annuncio a sorpresa di Carsen Edwards – domani nuove file per abbonarsi vista la presenza del top scorer dell’ultima Eurolega? – a Paolo Ronci, direttore generale bianconero, sempre in contatto con Dusko Ivanovic, basteranno poche mosse. Una di queste, bisognerà attendere ancora qualche giorno, è legato a Saliou Niang. Vero che la vicenda Procida porterebbe a pensare di mantenere una linea più prudente, ma le questioni tra i due azzurri sono diverse. Procida, il cui contratto con l’Alba Berlino è scaduto il 30 giugno, ha flirtato a lungo con i bianconeri. Alla fine, complice anche l’ingaggio di Edwards e la richiesta di tempo, da parte dell’azzurro, non se n’è fatto nulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Jallow e Canka, così la Virtus mette le ali. All’appello a questo punto manca un lungo

