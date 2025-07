Sancho Juve bianconeri in pressing per chiudere! Svelate le cifre del possibile accordo definitivo | quella mossa del Manchester United lo avvicina a Torino

La Juventus accelera per Jadon Sancho, puntando a chiudere l'affare con il Manchester United. Il pressing dei bianconeri si intensifica, sfruttando le trattative sul contratto dell’esterno inglese e le recenti mosse dei Red Devils. Con cifre precise che iniziano a circolare, l’ala del Manchester United potrebbe presto sbarcare a Torino, portando nuova linfa alla rosa della Juve. La strategia bianconera sembra pronta a decollare, ma quali sono gli ultimi dettagli? Restate sintonizzati.

Sancho Juve, bianconeri in pressing per chiudere per l’esterno inglese: importanti novità sui dettagli dell’affare. La Juve ha messo nel mirino Jadon Sancho come rinforzo per le corsie esterne, e la situazione contrattuale con il Manchester United potrebbe giocare a suo favore. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, la richiesta di una buonuscita da parte di Sancho sta spianando la strada per il trasferimento alla Juve. L’inglese, che ha fatto pressione sui Red Devils per risolvere la sua situazione contrattuale, ha in pratica offerto un assist perfetto per il club bianconero, che ora può trattare con il Manchester United su una cifra inferiore rispetto alla richiesta iniziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com