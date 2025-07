Protezione Civile di Gaza almeno 27 morti in raid oggi

La situazione nella Striscia di Gaza si aggrava drammaticamente: almeno 27 vite, tra cui bambini innocenti, sono state spezzate in raid aerei israeliani. La Protezione Civile locale denuncia un'onda di violenza che colpisce civili e strutture vitali prima dell'alba, evidenziando l'urgenza di una soluzione umanitaria. È il momento di riflettere profondamente su come possiamo contribuire a portare pace e sicurezza in questa regione sofferente.

La Protezione Civile della Striscia di Gaza ha segnalato almeno 27 palestinesi, tra cui bambini, uccisi oggi in attacchi aerei israeliani. Secondo un portavoce di questa organizzazione di primo soccorso, gli attacchi, effettuati prima dell'alba e nelle prime ore del mattino, hanno colpito in particolare abitazioni e campi profughi.

