Reggio Emilia fermato dopo furto su auto in sosta

Nella notte di Reggio Emilia, un tentativo di furto su auto in sosta è stato prontamente sventato grazie all'intervento delle forze dell'ordine. L'azione tempestiva degli agenti della Squadra Volanti ha portato all’arresto del sospettato, dimostrando ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra cittadini e polizia nel garantire la sicurezza urbana. La città si conferma vigile e pronta a difendere i suoi abitanti da ogni minaccia.

Reggio Emilia, 13 luglio 2025 - Nella nottata di ieri, poco dopo le cinque, agenti della Squadra Volanti di Reggio sono intervenuti in una abitazione di via Pasteur dopo la segnalazione di un possibile furto su auto in sosta. Il proprietario della vettura ha segnalato al 113 che un individuo era arrivato in bici, avvicinandosi nel cortile in cui c’erano dei veicoli parcheggiati, per poi allontanarsi in fretta una volta notato dai residenti. Lo stesso uomo era stato visto tornare sul posto poco dopo per recuperare la bici e allontanarsi di nuovo. Grazie alla descrizione fornita dai testimoni, gli agenti hanno intercettato poco dopo l’individuo in via Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, fermato dopo furto su auto in sosta

In questa notizia si parla di: reggio - emilia - furto - auto

Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un uomo è stato rapinato del portafogli questa sera in via Turri, nei pressi della stazione.

Un ladro ha preso lo zainetto con i soldi dall’auto di due volontarie. L’amarezza tra gli organizzatori è enorme Vai su Facebook

Reggio Emilia, fermato dopo furto su auto in sosta; Furti su auto a Reggio Emilia: arrestate due persone, denunciata una terza; Finestrini spaccati e furti sulle auto a Reggio: raid su 10 vetture. Chi è il responsabile.

Tentato furto su un’auto in sosta: arrestato 17enne in centro a ... - MSN - Reggio Emilia Si sarebbe introdotto all’interno di un’autovettura dopo aver infranto il lunotto posteriore, ... Riporta msn.com

Furto e paura in via Malaguzzi. Il racconto del figlio delle vittime: "Mia mamma era terrorizzata" - Roberto La Spada: "Un ubriaco non voleva uscire dalla proprietà, poi è scappato rubando la borsa. Si legge su msn.com