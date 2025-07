Francesca Albanese sanzionata dagli Usa | Il paradosso? Dal nuovo Raìs della Siria al macellaio Duterte | ecco tutti i criminali risparmiati dalla Casa Bianca

Le sanzioni americane, spesso viste come un’arma per definire i “cattivi” del mondo, rivelano un panorama complesso e paradossale. Dalla sanzione di Francesca Albanese agli effetti del nuovo regolamento siriano RA236S, passando per le decisioni che hanno favorito personaggi controversi come Duterte, emergono questioni di doppio standard e interessi nascosti. Un quadro che mette in discussione l’efficacia e la moralità di queste misure, aprendo un dibattito cruciale sul loro ruolo nella politica internazionale.

Le sanzioni americane sono spesso considerate il discrimine per decidere chi debba essere considerato un “cattivo”, il metodo condiviso per dividere il mondo tra chi si comporta in maniera accettabile e chi, invece, deve essere condannato all’isolamento. In effetti, se si scorre la lista di coloro che negli anni sono stati colpiti da questo provvedimento, che di recente ha aggiunto anche il nome della relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, Francesca Albanese, si trovano soggetti tutt’altro che rispettabili, tra terroristi come Osama bin Laden, narcotrafficanti alla Joaquin El Chapo Guzmán, signori della guerra come Joseph Kony o dittatori sanguinari del calibro di Kim Jong-un. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese sanzionata dagli Usa | Il paradosso? Dal nuovo Raìs della Siria al macellaio Duterte: ecco tutti i criminali risparmiati dalla Casa Bianca

In questa notizia si parla di: francesca - albanese - sanzionata - dagli

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - In un clima di tensione internazionale sempre più acceso, le recenti sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese, relatrice ONU per i Territori Palestinesi, segnano un nuovo capitolo di fronteggiamento tra diplomazia e geopolitica.

#iostoconFrancescaAlbanese @FranceskAlbs Francesca Albanese, relatrice Onu per Gaza sanzionata dagli Usa: “Ho denunciato un genocidio, non fermiamoci” - La Stampa Vai su X

A sinistra una donna, Francesca Albanese, un orgoglio italiano, sanzionata dagli USA per aver denunciato il genocidio in Palestina e tutte le aziende coinvolte. A destra una donna, Giorgia Meloni, una vigliacca che avrebbe potuto fare 1000 azioni concrete p Vai su Facebook

Sanzioni Usa contro Francesca Albanese: Vergognoso; L'ONU chiede la revoca delle sanzioni statunitensi contro la Relatrice Speciale Francesca Albanese; Pagliarulo: Vergognoso il silenzio del governo italiano davanti alle sanzioni USA verso Francesca Albanese.

Francesca Albanese, relatrice Onu per Gaza sanzionata: “Ho denunciato un genocidio, non fermiamoci” - Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per Cisgiordania e Gaza, ha reagito all’annuncio di sanzioni da parte dell’amministrazione Trump con un post su X: «I potenti puniscono chi parla per i ... Lo riporta msn.com

Francesca Albanese è nel mirino degli Stati Uniti e di Google per le sue accuse contro Israele - La rappresentante italiana è diventata il primo funzionario delle Nazioni Unite nella storia a subire misure punitive americane e una campagna diffamatoria da parte del motore di ricerca ... Si legge su wired.it