No agli sprechi nelle strutture del Garda | patto Federalberghi-Caritas per donare le eccedenze di cibo

No agli sprechi nelle strutture del Garda: il Patto Federalberghi e Caritas lanciano "Condividi il Buono", un'iniziativa innovativa per recuperare le eccedenze alimentari del turismo veronese e donarle a chi ne ha più bisogno. Con uno sforzo collettivo, si riducono gli sprechi e si crea solidarietà, trasformando ciò che sarebbe sprecato in un gesto di grande umanità. Questo progetto dimostra che, insieme, possiamo fare la differenza.

Prende il via il nuovo progetto "Condividi il Buono" per recuperare le eccedenze alimentari del turismo e donarle a chi ne ha più bisogno sulla sponda veronese del lago di Garda. Lo spreco alimentare in Italia vale oltre 13 miliardi di euro all’anno e, grazie a questo nuovo canale, le strutture. 🔗 Leggi su Veronasera.it

