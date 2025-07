Benevento in difesa sguardo rivolto al Catanzaro | interessa un italo-russo

Il Benevento punta con decisione a rafforzare la propria difesa, scrutando il mercato con attenzione. L’obiettivo è Stefano Scognamillo, italo-russo nato a San Pietroburgo, attualmente in forza al Catanzaro, dove ha scritto pagine importanti della sua carriera. A 31 anni, il difensore ha contribuito a una promozione in Serie B e a due semifinali di playoff per la Serie A. La sfida ora è convincerlo a cambiare maglia e blindare la retroguardia giallorossa.

Sguardo rivolto a Catanzaro per il Benevento che avrebbe individuato nell'italo-russo (è nato a san Pietroburgo) Stefano Scognamillo il rinforzo per blindare la difesa. Si tratta di un 31enne che indossa ormai da 5 anni la maglia del club calabrese con il quale ha ottenuto una promozione in serie B disputando anche due semifinali per l'approdo in serie A. Con lui Auteri, che lo ha già allenato nella sua carriera ai tempi del Matera, troverebbe un leader in campo e fuori alzando in maniera notevole in termini tecnici, tattici e di esperienza il livello del pacchetto arretrato giallorosso, nota dolente delle ultime due stagioni.

