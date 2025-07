Calciomercato Genoa Nzola nuovo colpo per l’attacco? La situazione dei rossoblu questa estate

Il calciomercato del Genoa si infiamma con l'obiettivo di rinforzare l'attacco: Tengstedt e Nzola sono i nomi che infiammano le piste dei rossoblù. Con l'estate che avanza, il club lavora senza sosta per conquistare un centravanti di livello, pronto a fare la differenza in Serie B. La strategia dei rossoblu punta a un colpo deciso: la nuova freccia nell’arco di Gilardino potrebbe già essere dietro l’angolo.

Calciomercato Genoa: Tengstedt e Nzola nel mirino per rinforzare l’attacco. La situazione Il calciomercato Genoa entra nel vivo con un obiettivo chiaro: trovare un nuovo centravanti per alzare il livello offensivo della rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da GenovaToday, sono due i profili principali seguiti dal club rossoblù: Casper Tengstedt e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, Nzola nuovo colpo per l’attacco? La situazione dei rossoblu questa estate

In questa notizia si parla di: calciomercato - genoa - nzola - attacco

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

#Calciomercato, #Genoa: torna di moda il nome di #Nzola per l'attacco. Piace anche #Simeone, su cui c'è anche il #Pisa (@DiMarzio) #Transfers Vai su X

Genoa, spunta l’idea Dennis Man per l’attacco. Ecco le strategie sul mercato in entrata Il Genoa si muove con decisione sul mercato e tra le priorità in entrata c’è un esterno d’attacco destro. Uno dei nomi più caldi, secondo Il Secolo XIX, è quello di Dennis Ma Vai su Facebook

Calciomercato Genoa, continua la caccia al nuovo centravanti; Genoa, doppia pista per l'attacco; Genoa, torna di moda il nome di Nzola per l’attacco. Piace anche Giovanni Simeone.

Calciomercato Genoa: idea Nzola, Simeone, Karlsson e super offerta per Pessina - Tanti profili nel mirino del Genoa per rinforzare la rosa: da Nzola, Simeone e Karlsson all'offerta per Pessina ... Lo riporta fantamaster.it

Calciomercato Pisa, si sogna il grande colpo Nzola per l’attacco se salta Simeone? La situazione - La situazione attuale dei nerazzurri Il Calciomercato Pisa entra nel vivo e inizia a delinearsi il quadro degli obiettivi della s ... Riporta calcionews24.com