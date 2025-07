Kovacevic | Ci chiediamo tutti perché Vlahovic non sia più titolare resta uno dei migliori cinque centravanti d’Europa e lo preferirei a Haaland Su Tudor…

Nel cuore della Juventus, il futuro di Vlahovic rimane un tema caldo e dibattuto tra tifosi e addetti ai lavori. Darko Kovacevic, ex calciatore bianconero, analizza con sincerità le sfide del club e la posizione del serbo, ribadendo il suo valore tra i top cinque centravanti d’Europa. Ma cosa potrebbe cambiare le sorti di Vlahovic? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, ecco perché...

Kovacevic, ex calciatore della Juve, parla così a Gazzetta: tutte le dichiarazioni sul momento dei bianconeri. L'ex calciatore della Juve Darko Kovacevic ha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare i temi caldi in casa bianconera, tra cui il futuro di Vlahovic. PAROLE – «Ci chiediamo tutti perché Dusan non sia più titolare, resta uno dei migliori cinque centravanti d'Europa. A Dusan direi di cambiare aria subito. Non è facile lasciare la Juventus, lo dico per esperienza personale, ma a volte bisogna rimettersi in gioco per tornare felici e al top. Uno come Vlahovic deve essere sempre titolare, alla Juventus o altrove.