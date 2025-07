L’ex Pasticceria Emiliana trasformata in discarica e rifugio abusivo | Serve un intervento immediato

L’ex Pasticceria Emiliana di via Emilia Est, un tempo simbolo della tradizione dolciaria modenese, versa in uno stato di degrado e abbandono che richiede interventi urgenti. Tra rifiuti, occupazioni abusive e incuria, il luogo si è trasformato da punto di eccellenza a discarica e rifugio clandestino. Manuela Spaggiari, presidente provinciale di Noi Moderati, denuncia questa situazione drammatica, sottolineando la necessità di un intervento immediato per restituire dignità e sicurezza alla zona.

