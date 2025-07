Sinner-Alcaraz a confronto | il percorso a Wimbledon la classifica gli Slam vinti e i precedenti

Una sfida tra due giganti del tennis, pronti a scrivere una pagina indimenticabile di Wimbledon. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, giovani campioni con percorsi ricchi di successi e sfide epiche, si affrontano nel match più atteso dell’anno, determinati a conquistare il prestigioso trofeo e a rafforzare la loro posizione nella classifica mondiale. La tensione è palpabile: chi si prenderà la gloria sul centrale più celebre del tennis?

La finale più attesa di Wimbledon è realtà: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz oggi domenica 13 luglio si sfidano sul Centrale dell'All England Club. Il tempio del tennis. Inizio alle ore 17 italiane, le 16 di Londra. Per il numero uno del mondo, Jannik Sinner, è l'occasione di prendersi una rivincita pesante dopo due sconfitte dolorose subite nel 2025, entrambe in finale: al Roland Garros e al Masters 1000 di Roma. Alcaraz, invece, sogna uno storico tris sull'erba londinese dopo i trionfi del 2023 e 2024. I due grandi campioni della nuova era del tennis si sono presi gli ultimi 6 Slam (dall'Australian 2024 in poi): questo sarà il settimo consecutivo a finire nelle mani di uno dei due cannibali.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

