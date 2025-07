X Martiri assalto mancato Il nostro progetto rimane con obiettivi importanti

inizio sembrava tutto promettente, con un progetto ambizioso che avrebbe potuto rilanciare la Spal e valorizzare il settore giovanile. Tuttavia, nonostante gli sforzi e le speranze, l’assalto mancato ha impedito la realizzazione di questa visione. La nostra determinazione resta invariata: continueremo a lavorare per obiettivi importanti, sempre con la passione e l’impegno che ci contraddistinguono, perché il futuro riserva ancora molte opportunità .

Si è conclusa senza il lieto fine l’avventura della X Martiri, che a lungo ha sognato di poter contribuire alla rinascita della Spal attraverso un progetto virtuoso che coinvolgeva il Terre di Castelli. La società di Porotto avrebbe ceduto la propria matricola al club biancazzurro occupandosi di settore giovanile, da sempre il proprio core business, mentre quella modenese guidata da Ali Aden avrebbe trainato la prima squadra. Inizialmente in pochi avevano pensato che la X Martiri avrebbe fatto sul serio, invece settimana dopo settimana il disegno ha cominciato a prendere forma, alimentando l’entusiasmo di Ennio Bizzarri e dei suoi collaboratori, che alla fine si sono dovuti arrendere a testa alta di fronte alla scelta del sindaco Fabbri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - X Martiri, assalto mancato. "Il nostro progetto rimane, con obiettivi importanti»

In questa notizia si parla di: martiri - progetto - assalto - mancato

X Martiri, assalto mancato. Il nostro progetto rimane, con obiettivi importanti».

X Martiri, assalto mancato. "Il nostro progetto rimane, con obiettivi importanti» - Il bando per la rinascita della Spal non ha partorito la scelta più attesa, ma a Porotto il piano triennale c’è: "Grazie a Vetroresina e a Terre di Castelli". Scrive sport.quotidiano.net

X Martyrs, the attack failed. "Our project remains, with important objectives." - The call for tenders for the rebirth of Spal did not produce the most anticipated choice, but in Porotto the three- Come scrive sport.quotidiano.net