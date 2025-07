Serie a2 Colpo Blu Basket Preso Dustin Hogue Zanchi esulta | | Arriva un vincente

La Blu Basket Bergamo ha fatto il colpo di mercato, annunciando l'arrivo di Dustin Hogue, un vero protagonista nel panorama della Serie A2. Con un passato di successi e finali scudetto, Hogue si prepara a portare energia e esperienza alla squadra, rafforzando le ambizioni di Zanchi e dei suoi. Con questa mossa strategica, Bergamo si avvicina ancora di più alla vetta, puntando dritto a conquistare nuovi traguardi.

La Blu Basket Bergamo centra un colpo importante per la Serie A2 ufficializzando l’arrivo di Dustin Hogue, centro statunitense di 2 metri per 100 kg reduce dall’esperienza a Cantù, con cui ha centrato la promozione in Serie A. Un giocatore dal grande curriculum in Italia, che ha disputato due finali scudetto nel 2017 e 2018, per poi giocare in A2 anche con Rieti. "Con l’inserimento di Dustin Hogue (nella foto), dopo gli innesti precedenti di Udom e Lombardi, stiamo formando un pacchetto lunghi di alto valore e di esperienza, con giocatori vincenti, che hanno già vinto diversi campionati in carriera: stiamo costruendo un gruppo con importanti valori, con un mix di esperienza, freschezza e atletismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net